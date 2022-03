I biglietti per Torino-Inter: curve a 25 euro, le info

Le informazioni relative alla modalità di vendita, norme per l'accesso e prezzi in vista del prossimo match casalingo dei granata

Il Torino ha comunicato tutte le modalità per l'acquisto dei biglietti per la partita Torino-Inter in programma domenica 13 marco. Da domani, mercoledì 2 marzo, sarà possibile acquistare i tagliandi per questo match attraverso tutti i canali ufficiali. La capienza dello stadio Olimpico Grande Torino sarà ancora ridotta al 75% a causa delle restrizioni per l'epidemia da Covid-19 valevoli in tutta Italia.

DI SEGUITO IL COMUNICATO DEL TORINO FC:

Il Torino F.C. S.p.A. comunica che da mercoledì 2 marzo saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Torino vs Inter, in programma domenica 13 marzo alle ore 20.45.

Si ricorda che, causa emergenza Covid-19, saranno in vendita un numero limitato di biglietti al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza e adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

SUPER GREEN PASS E MASCHERINA FFP2

A seguito del DL 172 del 26 novembre 2021 e successive modificazioni per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19). Non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Sarà inoltre necessario indossare la mascherina FFP2

MODALITA’ DI VENDITA:

Prelazione riservata ai possessori dell'abbonamento calcistico 2019/2020 del Torino FC e possessori di tessera Cuore Granata: dalle ore 10:00 di mercoledì 2 marzo e fino alle ore 18:00 di venerdì 4 marzo;

Ciascun possessore di abbonamento stagione 2019/2020 e/o di tessera Cuore Granata potrà acquistare un biglietto addizionale per un altro tifoso non fidelizzato

A causa del distanziamento sociale, la prelazione sarà sull’acquisto di un biglietto e non sul proprio posto del vecchio abbonamento.

Vendita Libera: dalle ore 19:00 di venerdì 4 marzo.

In attesa di disposizioni delle autorità di Pubblica Sicurezza per eventuali limitazioni in fase di vendita libera.

LIMITAZIONI DI VENDITA:

Divieto di cambio nominativo in tutti i settori dello stadio.

CANALI DI VENDITA

- on line sul sito torinofc.vivaticket.it

- Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18)

- Punti vendita abilitati Vivaticket

Il giorno della gara non è consentita la vendita alle casse dello stadio.

Si ricorda che l’utilizzo del VOUCHER sarà possibile esclusivamente on line sul sito torinofc.vivaticket.it e presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico.

Non sarà utilizzabile presso i Punti Vendita.

Per l’emissione dei titoli l’acquirente dovrà fornire un recapito telefonico e sarà necessario presentare i documenti di identità di tutti i titolari dei tagliandi.

PREZZI:

25 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

35 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

45 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

110 euro in Poltroncine Granata (50 euro per gli Under 16)

250 euro in Tribuna Grande Torino (120 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

SETTORE OSPITI

Tagliandi in vendita a 25 euro (10 euro per gli Under 16) dalle 19:00 di venerdì 4 marzo alle 19:00 di sabato 12 marzo.

Vendita esclusiva ai soli possessori di Fidelity Card dell’ FC Internazionale Milano