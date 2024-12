Il calciomercato del 2024 del Torino: che colpo Adams, rimpianto per Rodriguez

Che Adams preso a zero è stato il colpo del 2024 granata. Perdere il capitano e leader difensivo Rodriguez a parametro zero è stato il peggior affare della stagione

Redazione Toro News 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 06:31)

Il calciomercato del 2024 del Torino è uno degli aspetti principalmente nel mirino dei tifosi. Non sorprende, perché i granata hanno perso pedine importanti: da Buongiorno e Bellanova passando per Djidji e Rodriguez, senza però riuscire a sostituirli al meglio. È dunque arrivato il momento di fare un bilancio, di analizzare il miglior affare e il peggiore. Per la prima categoria è semplice arrivare a una soluzione: Che Adams preso a zero è stato il colpo del 2024 granata. Perdere il capitano e leader difensivo Rodriguez a parametro zero è stato il peggior affare della stagione.

Il miglior affare del 2024 del Torino: Che Adams — Il colpo a sorpresa, l'intuizione vincente: Che Adams a zero è il colpo dell'anno del Torino senza ombra di dubbio. Fin qui ha segnato 6 reti e fornito 3 assist, un bottino importante considerando che fin qui i granata tra campionato e Coppa Italia hanno segnato 22 gol. Lo scozzese ha partecipato al 40% delle reti del Toro di Vanoli, una percentuale elevatissima, ma che non sorprende. Quando ha messo il suo zampino, raramente i granata hanno poi perso. Adams è l'uomo della ripresa, perché tutte le sue reti sono arrivate nelle seconde frazioni di gioco. Dato importante e significativo, che testimonia anche la capacità di essere decisivo nei momenti importanti. Insomma assicurarsi a zero un giocatore del genere è un gran colpo (considerate che ora secondo Transfermarkt il suo valore si aggira sui 15 milioni di euro).

Il peggior affare del 2024 del Torino: Ricardo Rodriguez — Capitano, leader difensivo e pedina chiave del Torino targato Ivan Juric, perdere Ricardo Rodriguez a zero è stato di sicuro il peggior affare del 2024. Va detto che di affari da giudicare negativamente ce ne sono stati, visto soprattutto l'andazzo della stagione 2024/25: dall'acquisto di Walukiewicz a quello di Borna Sosa o alle tempistiche per la cessione di Bellanova e l'averlo rimpiazzato con un Pedersen che non ha le stesse caratteristiche. Insomma ci sono state diverse operazioni che fin qui non hanno premiato, ma quella più negativa è stata sicuramente quella di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero era fondamentale per i granata, che avrebbero dovuto provare a convincerlo a tutti i costi vista l'importanza per la rosa e visto che con lui Vanoli avrebbe avuto a disposizione un difensore abile anche nella fase di impostazione.