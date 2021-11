Il Torino e la campagna #unrossoallaviolenza: Mandragora e Baselli i testimonial

Anche il Torino ha aderito alla campagna lanciata dalla Lega Serie A in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Anche il Torino ha aderito all'iniziativa della Lega Serie A per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). Per il quarto anno consecutivo prende il via la campagna #unrossoallaviolenza: nelle prossime partite, quelle valide per la quattordicesima giornata di campionato, calciatori e arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sulla guancia. Come ogni anno, tutti i club di Serie A hanno preso parte all'iniziativa, compreso il Torino che sui propri profili social ha condiviso le foto di Rolando Mandragora e Daniele Baselli con le rispettive compagne.