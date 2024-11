Il Torino e la politica sui giovani: granata noni in Serie A per acquisti U21

Ottava in Serie A per acquisti di giocatori U21

Secondo quanto raccolto dal CIES, la società granata infatti è l’ottava in Serie A per acquisti di giocatori Under21. Un dato che conferma la volontà della squadra granata di lavorare con i giovanissimi, indipendentemente che siano per la Primavera o per la prima squadra. Non è finita qui, perché se si va a considerare la percentuale di acquisto di elementi tra i 22 e 25 anni, il Torino resta sempre in top ten, al nono posto in questa speciale classifica. E per quanto riguarda invece gli acquisti di giocatori con età compresa tra i 26 e 29 anni? In questo caso il club di Urbano Cairo è fuori dalla top ten, addirittura in quindicesima posizione. Proseguendo ancora con gli acquisti che riguardano calciatori con più di 29 anni il Torino vola addirittura in quinta posizione.