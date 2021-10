Il Toro e la beffa nel finale: nei derby un’abitudine, Juric saprà dire basta?

I gol di Piccoli e Immobile nelle gare contro Atalanta e Lazio, ieri quello di Locatelli: in campionato già quattro punti persi nel finale

IN CAMPIONATO - Il campionato si era aperto proprio con una grande beffa per i granata, che alla prima giornata avevano disputato un'ottima gara contro l'Atalanta salvo poi cadere in pieno recupero. Un epilogo simile a quello vissuto contro la Lazio, quando un'ingenuità difensiva ha permesso ai biancocelesti di pareggiare una partita che gli uomini di Juric avrebbero ampiamente meritato di vincere. Ed ora si aggiunge anche il gol di Locatelli che ieri ha deciso il derby all'86'. In questo caso la rete della Juventus era nell'aria dato il vistoso calo dei granata nella ripresa, ma resta il fatto che il Toro ha ceduto proprio quando la fine dell'incontro si stava facendo ormai vicinissima. Un difetto che i granata continuano a trascinarsi già dalle scorse stagioni e sul quale dovranno lavorare perché le reti subite nel finale iniziano ad essere troppe per parlare di casualità.

INCUBO DERBY - E quello dei gol nel finale dei derby è un incubo ormai ricorrente per il Toro. Da quando sono tornati in Serie A, i granata hanno perso punti contro la Juventus in questo modo addirittura 8 volte in 10 campionati. Dalla rete di Vidal nel 2013 a quelle di Pirlo e Cuadrado rispettivamente nel 2014 e 2015 a quelle di Higuain e Pjanic nel 2016: gli ultimissimi istanti di gara sono stati spesso fatali per il Toro, che ha perso di misura partite rimaste in bilico fino allo scadere. Nel 2017 e 2019 sono stati rispettivamente Higuain e Ronaldo a salvare la Juve, permettendo ai bianconeri di strappare un punto in partite che i granata stavano conducendo (di Ljajic e Lukic i gol del Toro). Ma il discorso è valido anche per la gara d'andata dello scorso campionato: granata inizialmente in vantaggio con Nkoulou, quindi il pareggio di McKennie e gol decisivo di Bonucci arrivato all'89'. Quello di Locatelli è solamente l'ultimo di una lunga serie di gol nei finali di derby che stanno ormai diventando sempre più un incubo per tutto l'ambiente granata. Si tratta probabilmente di un problema di mentalità, di un senso di inferiorità nel subconscio che spesso emerge. Un difetto ricorrente che Juric dovrà provare a debellare una volta per tutte.