Il Toro fa quaterna secca su Firenze mentre i viola sono irriconoscibili

Torna l'appuntamento con Controcorrente di Gino Strippoli: "Alto tasso tecnico dei granata che dominano in lungo e in largo"

E dire che nei primi 5 minuti la Fiorentina era partita a razzo con un accelerata di Gonzalez che ha seminato per un attimo il panico in difesa. I Viola aggressivi hanno da subito cercato di alzare il ritmo di gioco e in quei piccoli frangenti sembravano dovessero prendere il sopravvento. In realtà la squadra di Juric studiava come trovare le giuste misure sugli avversari ed in effetti dall’8° minuto di gioco in campo si è poi vista una sola squadra giocare con intelligenza, tecnica e tanta attenzione. Quando il Toro ha iniziato a fare il pressing alto e tignoso sugli avversari la partita ha preso la direzione che ha portato alla costruzione dei 4 gol tutti molto belli. Molto bravi i granata: Vojvoda oltre a confezionare l’assist per l’incornata di Singo ha messo alle corde, supportato bene da Rodriguez, l’argentino Callejon togliendo di fatto il supporto in attacco a Vlahovic, idem, anche se più pericoloso, sull’altra fascia il duello Gonzalez -Djidji vinto dal granata con l’aiuto di Singo. A centrocampo Lukic ha disputato una prova maiuscola diventando un vero faro per il gioco di Juric, oltre alla magia per il secondo gol granata. Per quanto riguarda Mandragora il ragazzo nel primo tempo è sembrato non trovare la posizione giusta ma poi nei secondi 45 minuti ha preso le redini del centrocampo e la sua perla l’ha regalata per il quarto gol di Sanabria. Che dire degli avanti granata? Si sono mossi tutti bene e hanno fatto quel moto perpetuo che tanto piace a Juric e che destabilizza gli avversari. Brekalo oltre i due gol è stata una vera spina nel fianco per la difesa Viola, idem per Praet. Sanabria ancora una volta ha disputato una partita per la squadra aiutando sempre i compagni in avanti da vero pivot con palla a terra e buone aperture, in più si è concesso di realizzare una bella rete con dribbling sull’estremo difensore fiorentino. Per ultimo, ma non ultimo, il portiere granata Luca Gemello che ha bagnato il suo esordio in Serie A con una grande prova, uscite sempre attente con i piedi e tra i pali ha dimostrato sicurezza da veterano. Tre parate a terra bloccando la sfera e poi un bel colpo di reni a respingere in angolo il colpo di testa di Gonzalez. Davvero una grande serata per Gemello, vera realtà granata.