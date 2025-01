Il Toro ritrova Gineitis: primo gol in A e un futuro tutto da scrivere

Gineitis: terzo lituano a segnare in A

Gvidas Gineitis è il terzo giocatore lituano a segnare in Serie A, dopo Marius Stankevicius (tra il 2004 e il 2009) e Tomas Danilevicius (tra il 2004 e il 2010). Per il classe 2004 è stata una grande soddisfazione. L'anno scorso un suo errore permette al Monza di Colpani di andare in gol. Subentrato al posto di Linetty infortunato, Gineitis al 64' tocca male di testa, lanciando di fatto Colpani verso la porta granata, trovando così il gol del pareggio. Il ragazzo esce poi in lacrime, consapevole del grave errore commesso, ma affrancato da tutta la squadra. Juric in conferenza dirà: "Succede. È giovane e ha sbagliato solo in quella cosa. Per il resto è stato perfetto come senso di posizione e personalità". E, proprio contro i viola di Colpani, il lituano trova il primo gol nella massima serie, trovando una piccola rivincita personale.