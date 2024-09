Ilic è rinato e Vanoli lo sprona: “Il mio gioco passa dalle mezzali”

"Domenica Ivan ha fatto un gol bellissimo. Il mio gioco passa tanto attraverso le punte ma anche le mezzali. A me piace attaccare, pretendo molto da questi giocatori come anche dai quinti”. Queste parole sono di Paolo Vanoli. Il tecnico lombardo ha usato parole al miele nei confronti di Ivan Ilic, ma anche di responsabilità. Ilic può essere determinante e il mister si aspetta molto da lui per trascinare la squadra.

Ivan Ilic e Paolo Vanoli: il loro rapporto

"Noi nello spogliatoio viviamo una situazione diversa, siamo più liberi. Il mister ha portato qualcosa che mancava l’anno scorso. Secondo me siamo riusciti a portarlo bene in campo. Oggi secondo me si è visto bene, siamo riusciti a vincere quasi al novantesimo. È la mentalità che il mister ha portato dentro di noi”. Il Torino vuole vincere e non molla e la prestazione collettiva di qualità passa dalla determinazione dei singoli. Ivan Ilic e Samuele Ricci potranno essere decisivi. E il serbo, dopo un precampionato con la valigia in mano, può prendersi per mano la squadra.