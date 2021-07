Incendi in Sardegna, il Torino su Twitter: “Siamo con voi”

Il club granata sul proprio profilo Twitter ha voluto esprimere la vicinanza alla Sardegna, che in questi giorni è stata colpita da diversi incendi

Il Torino, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha voluto dare il proprio sostegno alla Sardegna che in questi giorni è stata colpita da diversi incendi che hanno provocato danni devastanti a case, aziende, alla vegetazione e al bestiame. Il club granata ha retwittato un post del Cagliari esprimendo vicinanza ai cittadini sardi: "Siamo con voi, tutta l’Italia è con voi. Al fianco di un’isola meravigliosa, oggi ferita dalle fiamme, ma a cui non manca certo il coraggio per risollevarsi. #Sardegna".