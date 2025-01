Torino, il punto dall’infermeria: Gineitis out per il Parma

Recuperi e forfait per la sfida ai ducali: Walukiewicz verso il rientro

Redazione ToroNews 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 06:31)

La prima gara del 2025 granata è ormai alle porte. Il Torino scenderà in campo domani, domenica 5 gennaio, contro il Parma alle ore 18 tra le mura amiche del Grande Torino. Diciottesima giornata di Serie A, in palio punti importanti per entrambe le formazioni: il Toro con il bottino pieno potrebbe ritrovarsi a distanza minima dal nono posto, il Parma strappando un successo supererebbe proprio i granata. In vista della gara, facciamo il punto dall'infermeria per capire come il Torino arrivi al match.

Torino, Walukiewicz al rientro: Vanoli ritrova il polacco dopo la crisi respiratoria — Tra le buone notizie per Paolo Vanoli c'è il rientro di Sebastian Walukiewicz. Il difensore è assente dal 22 dicembre, giorno successivo alla sfida con il Bologna in cui il polacco era stato costretto a dare forfait al 35' in seguito a dolore al costato e crisi respiratoria. Gli esami su Walukiewicz hanno evidenziato un broncospasmo da sforzo, a cui sono seguiti ulteriori accertamenti svolti nel corso della settimana di Udinese-Torino. Saltata la convocazione per la gara in Friuli, Walukiewicz è pronto a tornare insieme ai compagni in gruppo.

Torino, si ferma Gineitis: salta il Parma, ci prova per il derby — Chi invece non sarà a disposizione per la sfida al Parma è Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano aveva subito una botta al ginocchio nel primo tempo di Udinese-Torino. Per questo motivo lo staff granata e Vanoli avevano scelto di sostituire il classe 2004 a inizio ripresa, evitando ulteriori problemi. Gineitis a oggi non ha ancora recuperato in toto dal problema fisico e quindi non è da considerare come aggregabile contro il Parma. L'obiettivo del lituano è limitare lo stop alla sfida con i ducali tornando a disposizione per l'appuntamento successivo: il derby della Mole.