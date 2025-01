Torino, le ultime dall’infermeria: ancora assenti Ilic e Vojvoda

Dopo essere tornato alla vittoria in casa contro il Cagliari, il Torino si prepara alla partita sul campo dell'Atalanta per la quale il tecnico Paolo Vanoli dovrà fare a meno di alcuni giocatori ancora indisponibili. Come sempre non saranno a disposizione del tecnico granata i lungodegenti Perr Schuurs , Duvan Zapata , Emirhan Ilkhan e Zanos Savva che sono alle prese con infortuni di grave entità e non sono parte del gruppo già da diversi mesi. A loro si aggiungono poi altri giocatori infortunati che dovranno osservare ancora un periodo di riposo e non saranno quindi pronti per la trasferta a Bergamo.

Vojvoda salta l'Atalanta, a forte rischio anche Ilic

Un giocatore importante per Vanoli che dovrà saltare la terza partita di fila è Mergim Vojvoda. Il difensore kosovaro è vittima da alcune settimane di una lesione muscolare al polpaccio e la sua ultima presenza in Serie A è quella del derby con la Juventus dello scorso 11 gennaio. Il numero 27 del Toro dopo la stracittadina ha saltato già anche gli impegni contro Fiorentina e Cagliari, quella con l'Atalanta sarà quindi la sua quarta partita saltata. A forte rischio assenza è anche Ivan Ilic, il centrocampista ex Verona - coinvolto anche da alcune voci di mercato - è vittima da inizio mese di un infortunio al flessore della coscia sinistra e si tratta già del suo terzo stop in questa stagione. Il numero 8 serbo non gioca dal 5 gennaio, giorno in cui il Torino è sceso in campo contro il Parma, e salvo novità dell'ultim'ora anche lui non sarà nell'elenco dei convocati per Bergamo. Mercoledì era inoltre presente a centro di medicina dello sport assieme a Elmas per testare le sue condizioni.