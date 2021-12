Inter-Torino, le formazioni ufficiali: ci sono Brekalo e Pjaca, torna Aina

Le scelte dei due allenatori per l'ultima gara del 2021: fischio d'inizio alle 18.30 a San Siro

Sciolte anche le ultime riserve: Simone Inzaghi e Ivan Juric hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Torino. Nel Toro torna Buongiorno in difesa al posto di Rodriguez, sulla sinistra c'è Aina e non Vojvoda. Praet recupera ma va in panchina, a supporto di Sanabria ci sono Brekalo e Pjaca.