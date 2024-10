Italia, Ricci: “I tifosi del Torino meritano qualcosa in più”

Italia, Ricci: "Noi dalla nostra sappiamo che abbiamo grandi qualità, tecniche e umane"

Ricci ha spiegato come la Nazionale di Spalletti sia di alto livello, dentro e fuori dal campo: "Noi dalla nostra sappiamo di avere grandi qualità, tecniche e umane, che fanno la differenza; però poi parla il rettangolo verde, va dimostrato sul campo". Il centrocampista ha poi ribadito che la delusione dei recenti Europei non deve far mancare fiducia nel futuro azzurro che può contare su uno spogliatoio ora più che mai unito: "Sì, è un po' diverso, ma più o meno i giocatori sono gli stessi. Ci sono tanti millennials, ci conoscevamo già prima. La cosa importante è stata la parte che hanno quelli più 'vecchi': si sono sempre comportati benissimo, ci danno una mano e fa la differenza. Possiamo avere delle insicurezze sul campo, come è giusto che sia, però loro ci hanno sempre aiutato ad affrontarle. In allenamento c'è lo spirito giusto, lavoriamo per migliorare". Poi Ricci ha rimarcato ancora quanto sia importante lo spirito in nazionale: "Il valore del sacrificio all'interno di una squadra penso sia una delle cose più importanti, come è successo giovedì, le partite si possono complicare, non è da tutti portarle in fondo. Se non riesci a vincere, magari pareggi. Ci gratifica molto, significa che abbiamo quel valore. Ora bisogna lavorare e pensare a Israele".