Juric e il tasso tecnico da alzare: “Inferiori a Sassuolo, Fiorentina e Verona”

Così il tecnico: "Per vincere certe partite serve più qualità, ma non è facile perché rischi di guadagnare su certe cose e di perdere in altre"

Alberto Giulini

La testa è giustamente rivolta al presente, c'è la sfida con il Milan alle porte ed un campionato da chiudere in bellezza dopo il calo degli ultimi due mesi. Intanto da Juric è già arrivata un'indicazione chiara per il futuro: bisognerà alzare il tasso tecnico della squadra. Quando gli è stato chiesto se davvero avesse creduto alla possibilità di restare fino in fondo in corsa per un posto in Europa, il tecnico in conferenza stampa ha espresso il suo punto di vista tra presente e futuro. "Ad un certo punto ci ho creduto - ha spiegato Juric - pensavo che la squadra potesse fare subito un salto enorme. Sono convinto che gli episodi in varie partite ci siano girati male quando la squadra meritava di più. Ma penso che a livello qualitativo siamo dietro a Sassuolo, Fiorentina e anche Verona, specialmente nel reparto offensivo".

SCONTRI DIRETTI - Un problema che, a detta del tecnico, avrebbe pesato nel lungo periodo: "Negli scontri diretti ce la facciamo, perché le nostre qualità le abbiamo e riusciamo anche a stradominare. Però alla lunga vedo partite che gli altri risolvono in qualche modo e noi invece non le risolviamo". Per spiegare il discorso Juric ha preso come esempio il Sassuolo: "In alcune partite ha vinto facilmente, per noi diventa difficile perché a volte manca la qualità del tiro, del cross e del dribbling". Per Juric è un Torino che si deve sudare "troppo" le vittorie: serve qualcuno in più che possa trovare il colpo del singolo risolutorio.

RICETTA PER IL FUTURO - Per alzare l'asticella degli obiettivi e tornare a vedere il Toro in corsa per un piazzamento europeo bisognerà dunque lavorare sul tasso tecnico della rosa. Ma come Juric aveva già spiegato negli scorsi mesi, bisognerà fare attenzione anche agli equilibri della squadra: "Per vincere certe partite serve più qualità, ma alzarla non è facile perché rischi di guadagnare su certe cose ma anche di perdere in altre. La squadra in ogni caso è sempre stata tosta, però mancano fluidità del cross e dei passaggi". In ottica mercato estivo, dunque, c'è da aspettarsi un Toro che possa puntare giocatori tecnici: soprattutto sulle fasce e sulla trequarti è chiaro che serviranno alternative di livello che possano irrobustire la squadra sia in termini di quantità che in termini di qualità.