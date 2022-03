Juric si limita a un cambio all’85’: ma Pjaca e Ansaldi potevano servire

Il confronto tra i due tecnici dopo lo 0 a 0 del “Dall’Ara” di Bologna: Mihajlovic sfrutta appieno la sua panchina, solo Sanabria per Belotti tra i granata

La domanda sporge spontanea dopo aver assistito a Bologna-Torino: fare solo un cambio (a cinque minuti dalla fine) in un match tirato e dispendioso come quello del “Dall’Ara” contro il Bologna è stato giusto o sbagliato? La risposta di Ivan Juric è stata lapidaria: “La squadra stava andando bene, non c’era bisogno di cambi”. Il croato ha tolto all’85’ Andrea Belotti e ha inserito Antonio Sanabria. Solo un cambio sui cinque disponibili (non la prima volta in cui Juric quest'anno è apparso refrattario all'utilizzo delle sostituzioni). In panchina sono rimaste per l’arco di tutta la gara alcune pedine importanti, su tutte Marko Pjaca. Era, in effetti, lecito attendersi in campo l’ex Juventus e Fiorentina nel finale, per il quale il Torino non ha comunicato alcun problema fisico negli ultimi giorni. Se Tommaso Pobega ha retto l’urto durante l’intera partita, invece Josip Brekalo è stato in ombra per tutta la partita, palo a parte. Anche per questo i granata hanno prodotto meno occasioni da rete di quelle che avrebbero potuto esserci. Considerando anche l’assenza di Dennis Praet, era atteso l’ingresso di Pjaca proprio per Brekalo nel corso della ripresa: così non è stato. Lo stesso Belotti era evidentemente in una giornata poco brillante e non sarebbe stato fuori luogo sostituirlo prima con Sanabria. Juric lo ha tolto al minuto 85 e ha influito anche la botta sul viso che aveva preso in un contrasto con Dijks.