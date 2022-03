Juric: “Vanja ha sbagliato, ma bisogna insistere con lui. Serve fiducia”

l tecnico granata è intervenuto nella cerimonia di presentazione del "Premio Amico dei bambini...un esempio per loro"

Intervenuto sul palco della serata dedicata al "Premio Amici dei Bambini", il tecnico del Torino Ivan Juric, intervistato dal noto presentatore televisivo e tifoso granata Piero Chiambretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "I miei maestri sono stati mio padre per quanto riguarda la mia vita e Gasperini nel mondo dello sport”, ha detto il tecnico croato, al quale è stato chiesto un parere su uno dei temi caldi del momento della sua squadra: “Milinkovic-Savic (in dubbio per il match con il Bologna dopo l'infortunio alla mano) ha sbagliato, ma occorre avere fiducia in chi sbaglia e quindi si crede in lui, bisogna insistere. Poi tutta la squadra deve divertirsi, è questo il segreto. Il talento si può costruire, conta la volontà di migliorarsi".