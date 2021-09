Juve, Allegri: “Morata e Dybala staranno fuori con Chelsea e Torino”

L’allenatore bianconero ha annunciato al termine della partita con la Sampdoria che i due attaccanti salteranno il derby

Per la Juventus arrivano brutte notizie dall'Allianz Stadium: durante il primo tempo di Juventus-Sampdoria, il numero 10 bianconero, Paulo Dybala, è stato sostituito da Kulusevski, dopo aver realizzato il gol che ha portato la Juventus in vantaggio. A fermare l’argentino è stato un infortunio muscolare, che gli costerà anche la sfida di mercoledì sera con il Chelsea, in Champions League. Il problema è alla coscia sinistra e si teme una lesione che ovviamente terrebbe il giocatore indisponibile per alcune settimane. A fare chiarezza saranno gli accertamenti strumentali delle prossime ore.