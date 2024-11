Juve-Toro è anche Koopmeiners-Vlasic: i due trequartisti chiamati a dare un segnale

Dopo il brutto infortunio con conseguente rottura di una costola, Koopmeiners è tornato in campo agli ordini di Thiago Motta nelle ultime tre partite tra Serie A e Champions League. Il trequartista olandese è arrivato nel club bianconera nel corso dell'ultima sessione di mercato ed è stato uno degli acquisti più onerosi. Fino ad oggi non è ancora però riuscito a segnare la sua prima rete con la divisa juventina sebbene ci sia andato molto vicino martedì contro il Lille quando per causa del fuorigioco gli è stata annullata la prima marcatura. Il Toro dovrà quindi stare molto attento a Koopmeiners perché avrà voglia di mettersi in mostra davanti al suo pubblico e ora che è guarito dall'infortunio cercherà di dare in campo il suo meglio per dimostrare di valere l'elevata cifra (circa 55 milioni di euro) che la Juventus ha speso per prelevarlo in estate dall'Atalanta. Il derby può essere l'occasione giusta per lui per sterzare, la difesa granata è avvisata e dovrà quindi tenere d'occhio gli inserimenti del numero 8 bianconero che, al pari degli altri trequartisti, potrà rivelarsi molto pericoloso.

Vlasic chiamato al riscatto: il derby occasione per conquistarsi l'ambiente granata

Dall'altra parte del campo ci sarà un altro giocatore in cerca di migliore considerazione ed apprezzamento, si tratta di Vlasic. Il centrocampista croato in estate è stato insignito di un grande premio come l'ottenere la possibilità di portare sulla schiena la gloriosa maglia numero 10 granata. Il suo campionato però è cominciato a rilento per via di un infortunio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo fino al 29 settembre. In questo mese l'ex West Ham ha giocato sei partite e nelle prime tre ha trovato anche una rete (su rigore contro l'Inter) e due assist mentre nelle tre gare più recenti è andato in bianco. Vlasic sa che deve sempre dimostrare il suo valore per conquistare l'ambiente granata e aiutare i compagni in questa stagione in cui non ci sarà Zapata. Vanoli si fida molto di lui e non ci rinuncia mai ma anche il numero 10 del Torino ora è chiamato a dare un segnale di forza e nel derby dovrà far di tutto per lasciare il segno in maniera positiva.