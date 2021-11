Koffi Djidji, il difensore granata compie oggi 29 anni

Djidji conta 12 presenze in 14 partite di questo campionato di Serie A 2021/2022

Koffi Djidji spegne oggi 29 candeline. Il difensore granata festeggia il suo compleanno consapevole di essere uno degli elementi principali di questo Torino, dato che è passato da essere un esubero ad uno dei titolari, grazie anche, e soprattutto, alla grande fiducia conferitagli da Juric, che lo ha schierato titolare per ben 12 volte in questa stagione di Serie A su 14 partite giocate. Il franco-ivoriano sta quindi ottenendo grande spazio in questa stagione, per lui la terza in granata, dopo quella del 2018/2019 e del 2019/2020 (tra quest'ultima e l'attuale una parentesi annuale a Crotone). In totale per lui le presenze col Torino sono 50, nelle quali non ha però mai ancora trovato la sua prima rete in granata.