La probabile formazione del Torino: ancora col 3-5-2, davanti Zaza e Belotti

Il Torino si prepara a scendere in campo per la 9ª giornata di Serie A, nella quale andrà a sfidare la Sampdoria di mister Ranieri (domani, ore 18.30, stadio Olimpico “Grande Torino”. Per la gara in questione ci sono pochi dubbi per la formazione che partirà dal primo minuto: considerate confermate le quattro defezioni per il coronavirus e convocati Belotti e Verdi, che hanno effettuato in gruppo la rifinitura, Giampaolo va verso la conferma del 3-5-2 visto contro Inter e Virtus Entella.

In porta non dovrebbe esserci nessun problema per Sirigu, che dopo aver saltato il match di Coppa Italia è pronto a tornare tra i pali del Toro. Davanti all’estremo difensore dovrebbero esserci i tre interpreti titolari, ovvero Lyanco, Nkoulou e Bremer, ma Izzo, autore di una buona prova contro la Virtus Entella, insidia Lyanco per il posto dal primo minuto, come indicato proprio da Conti: Giampaolo scioglierà le riserve nella giornata di domani.

In mezzo al campo dovrebbero rivedersi i tre giocatori che sono stati più coinvolti in queste prime giornate, ovvero Meité, Rincon e Linetty, che hanno dato diverse sicurezze al tecnico del Torino Marco Giampaolo. Sulle fasce dovrebbero esserci meno dubbi: visto lo stop causa Covid di Vojvoda, Singo dovrebbe partire titolare anche grazie alle sue ottime prestazioni nelle ultime partite; a sinistra, dopo i 90 minuti di Murru in Coppa Italia, dovrebbe tornare titolare Ansaldi, già impiegato nel match contro l’Inter.

Per concludere, la fase offensiva. Dopo la rifinitura, sia Verdi che Belotti dovrebbero essere abili e arruolabili, ma uno dei due attaccanti potrebbe sedersi in panchina. Infatti dalle ultime indicazioni pare che Giampaolo voglia puntare sulla coppia offensiva formata proprio dal Gallo Belotti e da Simone Zaza, quest’ultimo autore di due gol nelle ultime due gare ufficiali del Torino.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO:

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All: Giampaolo.