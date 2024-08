La protesta granata vista da fuori: i commenti delle altre piazze

L'opinione dei tifosi di altri club in merito alla protesta contro Cairo

Dopo la cessione inaspettata di Bellanova a campionato iniziato, l'aria a Torino è diventata sempre più tesa. L'insoddisfazione per la gestione societaria è sfociata in una contestazione al presidente Urbano Cairo. Nel giorno in cui il Torino di Vanoli è sceso in campo per l'esordio stagionale tra le mura amiche del Grande Torino, moltissime persone hanno protestato contro le scelte della società ed in particolare numerosi tifosi hanno marciato pacificamente dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino, con in testa i gruppi della Maratona. Nei social si è parlato molto di questa protesta e tantissimi tifosi di altre squadre hanno espresso il loro parere in merito alla questione. Ecco alcuni di questi commenti.

I commenti dei tifosi di altri club sulla protesta contro Cairo — La protesta organizzata dai tifosi del Torino volta a criticare l'operato di Urbano Cairo ha avuto molta risonanza nei social ed è stata al centro di un grande dibattito. Anche molti tifosi legati ad altri club hanno espresso le proprie opinioni su tale questione. La scelta dei sostenitori granata ha diviso molte persone, che hanno ampiamente discusso sui social. "La storia del Toro merita rispetto, complimenti!", "Il Torino merita un Presidente migliore", "Onore ai tifosi del Toro", "Cairo rappresenta l'ignoranza calcistica per antonomasia... É davvero inaudito come per così tanti anni possa esser stato il Presidente di una grande squadra come il Torino". Numerosi hanno appoggiato la protesta, complimentandosi con i tifosi granata, sempre capaci di far sentire la propria voce. " Per alcuni la scelta dei tifosi del Toro andrebbe replicata anche nei rispettivi club, come mostra questo commento di un tifoso del Milan. "Hanno fatto bene, bravi! Ora tocca a noi tifosi del Milan". Persino diversi storici rivali granata, gli juventini, hanno condiviso e sostenuto la scelta dei tifosi: "Da juventino li appoggio, serve rispetto e serietà per una squadra che è stanca di questa mentalità mediocre imposta dal Presidente".

Dall'altra parte, invece, non sono mancati tifosi di altri club che si sono schierati contro la protesta, spiegando che nel caso di una cessione societaria di Cairo potrebbero esistere scenari peggiori: "Io capisco i tifosi granata, ma finire in mano ad un fondo è ancora peggio...", "E chi lo dice che il sedicente nuovo proprietario non sia uguale o peggio di Urbano Cairo? A meno che non arrivi uno che abbia veramente voglia di provare a far tornare grande il Torino con progetti e fondi non vedo il motivo per cui si chieda a Cairo di vendere, non mi sembra ci sia qualcuno di più grosso pronto a rilevare il Toro". Altri hanno spiegato che la colpa non sarebbe di Cairo, il quale non potrà mai influire in maniera determinante sul piazzamento del club: "Ma tanto che protestano a fare? Le società che vincono e vinceranno nel calcio sono quelle con una disponibilità economica diversa. Club come il Toro sopravvivono in Serie A grazie alle intuizioni di mercato, a queste cessioni e agli allenatori. Arriveranno sempre tra il sesto e il quindicesimo posto con o senza Bellanova e Buongiorno".