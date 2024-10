La Stampa: “Muro Milinkovic Il Toro non subisce gol”

Il portiere serbo è grande protagonista della gara di ieri sera. Vanja infatti disinnesca a più riprese i tentativi del Como, soprattutto in occasione della traversa di Paz. "Primo, non prenderle. Secondo, segnare. Paolo Vanoli ottiene tutto al termine di una partita sofferta e sbloccata dal più giovane di tutti: Njie. Il baby del 2005 spezza la catena di tre sconfitte consecutive, il resto lo fa una difesa che pur con qualche apnea non subisce gol. E un portiere, Milinkovic-Savic, che torna a parare tutto. Era da 40 giorni che il Torino non subiva gol, dalla sfida con il Lecce. La retroguardia era l’osservato speciale, un reparto malato che dopo 11 gol subiti nelle ultime 4 partite aveva l’obbligo di fermare l’emorragia e ritrovare il filo del discorso, dare segnali confortanti dopo le ultime colossali imbarcate".