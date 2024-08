Lazaro: “Voglio tornare in Europa con il Torino”

Valentino Lazaro ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L'esterno austriaco ha raccontato le sue nuove sensazioni con il nuovo tecnico Paolo Vanoli e cosa si aspetta da questa stagione: "Dal primo giorno a Torino l’allenatore ha detto chiaramente che vuole vedere più gol dai quinti. Dice che aveva visto le partite dell’anno scorso e da noi pretendeva di più. Con il suo stile di gioco siamo più pericolosi in zona gol, mi chiede di entrare più nel campo, posso fornire assist e segnare. Sono felice che a Metz abbia funzionato". Lazaro ha poi aggiunto: "Amo l ’Italia e Torino. Non ha avuto periodi facili dopo l’Inter, ho giocato per buoni club, ma era sempre un prestito. Non puoi mai sentirti veramente come a casa, ben accolto. Questo è il mio terzo anno al Toro, ci sto molto bene e penso che con questo staff tecnico, con la loro serietà, possiamo davvero fare un passo avanti. Perché voglio tornare in Europa" ha concluso l'esterno granata.