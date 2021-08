Le reazioni social del Torino, Aina: “Grazie haters, mi fate migliorare”

In seguito alla complicata sfida di ieri sera contro la Cremonese, alcuni giocatori del Torino hanno commentato sui social la partita. Il più acceso di tutti è stato l'esterno nigeriano Ola Aina che è sembrato colpito dai fischi e dai malumori del pubblico per il risultato che non si sbloccava. L'ex Fulham per rispondere a queste critiche ha lasciato un messaggio sul suo account Twitter dove, un po' ironicamente, ringrazia per questi fischi perché lui in queste situazioni migliora. Aina ha infine concluso affermando che lui e i suoi compagni come squadra dovranno sempre restare tutti insieme.