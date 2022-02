L’esperto Juric sfida il promettente Zanetti: terzo incrocio tra i due ex mediani

Il confronto tra i due tecnici che si sfideranno per la terza volta in carriera questa sera alle ore 20.45

PERCORSI - I pregi del Torino di Juric nel corso dei mesi sono aumentati, mentre il Venezia, la squadra più straniera della Serie A insieme allo Spezia (ben 22, contro i 19 del Torino), sta patendo nelle ultime settimane lo scotto della scarsa esperienza in categoria e nel calcio nostrano. Se la barca a vela guidata da capitan Juric ha ormai preso il mare aperto e, nonostante qualche sobbalzo anomalo, sta navigando in acque serene e spensierate, invece quella di Zanetti sta arrancando in laguna e dovrà armarsi per un’ultima parte dell’anno da coltello fra i denti per mantenere la categoria.

PRECEDENTI - Per Zanetti non sarà una partita come tutte le altre. Sarà la sua seconda volta all’Olimpico-Grande Torino da avversario. La prima gara non andò bene: sconfitta 2 a 0 del suo Sudtirol in Coppa Italia nel dicembre 2018. Contro Juric l’ex centrocampista granata è a corto di vittorie: un pareggio (1 a 1 al “Penzo” all’andata) e una sconfitta ai rigori in Coppa Italia nell’ottobre 2020 (l’Hellas eliminò il Venezia). Per il croato, invece, quattro gare contro il Venezia e una sola vittoria, tra l’altro ottenuta ai rigori e non nei tempi regolamentari. Entrambi ex centrocampisti, entrambi partiti dal basso per raggiungere la massima serie con imprese non indifferenti (promozione del Crotone per Juric, promozione del Venezia per Zanetti), hanno maturato un’esperienza differente in Serie A: 147 panchine per Juric, 23 per Zanetti, frutto anche di sette anni anagrafici di diversità.