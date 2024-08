Linetty: “La strada è quella giusta, orgoglioso di essere qui”

Karol Linetty è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita di ieri contro l'Olympique Lione. L'amichevole è terminata a porte inviolate, con i granata che hanno disputato una prova solida. Il centrocampista polacco si è ritenuto soddisfatto della prova e commenta così la gara: "Sono molto contento della prestazione della squadra. Anche i cambi sono entrati bene. Peccato non aver vinto, ma penso che abbiamo meritato". La squadra ha dimostrato una crescita dopo le precedenti amichevoli e Linetty si è definito soddisfatto di questa evoluzione: "Si vedeva da come abbiamo giocato che c'era personalità. Ognuno voleva la palla, abbiamo cambiato posizioni, ma sempre in maniera corretta. Abbiamo creato buone situazioni, ma penso che vicino alla porta si possa fare di più". Il centrocampista ha poi aggiunto che misurarsi contro squadre di questo calibro sia un buon modo per verificare il proprio livello: "Affrontare squadre come il Lione è bello, così possiamo misurare il nostro livello. Abbiamo dimostrato che questa è la strada giusta e possiamo crescere ancora". Per Linetty sarà la quinta stagione in granata ed il giocatore si è definito orgoglioso di vestire ancora questa divisa: "Ancora non è iniziato il campionato. Sono orgoglioso di rimanere ancora un altro anno qui. La città è bellissima, posso essere solo contento e continuare a lavorare". Poi sui tifosi: "Non so nemmeno cosa dire, perché sono davvero bravissimi. Ci seguono sempre per tifare, noi sentiamo sempre loro darci una mano".