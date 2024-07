Lione-Torino 0-0: si chiude a reti inviolate il primo test francese

Il secondo tempo: latitano le palle gol, esordio Adams

Nel secondo tempo, il copione è lo stesso. Il Toro prova a gestire il possesso nella ripresa, palleggiando bene ma faticando a creare occasioni nitide una volta arrivato sulla trequarti. Al 73’ girandola di cambi per Vanoli, che inserisce Paleari per Vanja, Dembele per Bellanova e Tameze per Ilic. Quindi spazio anche per Sazonov al posto di un acciaccato Vojvoda. All’83’ arriva l’esordio del nuovo acquisto Che Adams, al posto di Sanabria nel reparto offensivo. Insieme allo scozzese Vanoli getta nella mischia anche Karamoh per Zapata e il Primavera Dalla Vecchia per Ricci in mezzo al campo. Nel finale spazio anche a Dellavalle per Masina. Il Toro prova a gestire il possesso fino all'ultimo, faticando però a trovare il varco giusto per colpire: termina dunque 0-0.