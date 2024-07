Lione-Torino, le formazioni ufficiali: Linetty-Ricci-Ilic in mediana. Adams fuori

Il Torino dà il via alla sua tournée in Francia con una partita amichevole contro il Lione presso lo stadio Pierre-Rajon di Bourgoin-Jallieu. Dopo le due sfide giocate nel ritiro di Pinzolo contro Virtus Verona e Cremonese, oggi i granata avranno di fronte un avversario molto probante per questa terza amichevole estiva. Il tecnico del Toro, Paolo Vanoli, e il suo collega francese, Pierre Sage, hanno fatto le rispettive scelte di formazione e hanno comunicato i due schieramenti che cominceranno dal primo minuto la gara. Per i granata confermata la coppia d'attacco Sanabria-Zapata con Adams quindi che parte ancora dalla panchina. A metà campo scendono in campo Linetty, Ricci e Ilic lasciando Tameze fuori mentre sugli esterni ancora Bellanova e Lazaro. Confermato anche il consueto terzetto difensivo. Di seguito dunque le formazioni ufficiali del match.