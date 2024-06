L’Italia stecca senza granata in campo. Nella ripresa Fagioli preferito a Ricci

In campo anche la Serbia, sconfitta in amichevole in Austria

Redazione Toro News 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 06:21)

Non va oltre lo 0-0 l'Italia, in campo martedì sera al Dall'Ara di Bologna contro la Turchia. L'amichevole ha permesso a Spalletti di fare alcune prove in vista dell'Europeo e soprattutto della decisione sui ventisei giocatori da portare in Germania (ne andranno tagliati quattro). In campo non c'è però stato spazio per Buongiorno, Bellanova e Ricci.

Solo un pareggio, in panchina tutti i granata — Non c'è spazio per nessun giocatore del Toro nella formazione iniziale scelta da Spalletti, che per l'occasione adotta un 4-2-3-1. La coppia di centrali è composta da Mancini e Bastoni, con Buongiorno dunque in panchina. Nel ruolo di terzino destro Di Lorenzo è preferito a Bellanova. Panchina anche per Ricci: in mezzo al campo c'è la coppia Cristante-Jorginho. Poco dopo l'ora di gioco Spalletti decide di sostituire Jorginho, ma non inserisce Ricci che ne sarebbe il sostituto naturale: a centrocampo il ct sceglie Fagioli, nonostante il fresco rientro dai dieci mesi di squalifica per scommesse.

I serbi: sconfitta con l'Austria — In campo martedì sera anche la Serbia, in campo a Vienna contro l'Austria. Milinkovic-Savic ha giocato 90' tra i pali, Ilic è partito dalla panchina ma è subentrato già al 43' del primo tempo. Non una buona prova quella della Serbia, già sotto di due gol dopo 13'. La squadra di Stojkovic riapre i conti al 35', ma non riesce a trovare il pareggio. Amichevole amara dunque per i due granata in campo.