Lutto nel mondo granata, si è spento il suocero di Matteo Paro

Lutto / La società granata e la redazione di Toro News si uniscono al cordoglio dell'allenatore in seconda e della famiglia

Il Torino e la redazione di Toro News si uniscono al dolore di Matteo Paro, allenatore in seconda della Prima squadra granata, per la scomparsa del suocero Hoan Bui Ngoc. Di seguito il comunicato del Torino FC: "Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano sentitamente al dolore della famiglia Bui Ngoc per la scomparsa del signor Hoan Bui Ngoc, suocero del vice allenatore Matteo Paro. Alla moglie, signora Virginie, alle figlie Monica, Ida, Sara e alle loro famiglie, l’abbraccio e l’affettuosa vicinanza del Torino e di tutto il mondo granata".