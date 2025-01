Maripan: “Torino? Una grande squadra. Ho tanta voglia di mettermi in gioco”

Guillermo Maripan è stato intervistato dal Torino in un'intervista successivamente rilasciata nei canali ufficiali del club. "Dopo il primo periodo qui mi sento molto felice" ha esordito il difensore cileno. "Ho trovato una grande squadra e un grande club, la città mi ha accolto bene e ho tanta voglia di mettermi in gioco", ha poi proseguito l'ex-Monaco. Maripan ha poi parlato delle origini del proprio soprannome, "El Toqui": "É un soprannome cileno che significa "il leader", mi chiamarono così da quando ho cominciato a giocare a calcio e mi piace perché in campo cerco sempre di essere un leader". Il difensore ha poi confrontato le passate stagioni in Francia e in Spagna, guardando alle differenze con il campionato italiano: "In Francia nelle ultime cinque stagioni ho disputato un campionato molto fisico. Qui nelle partite che finora ho disputato ho capito che si tratta di un campionato molto tattico, dove ordine in campo e forza fisica sono molto importanti. In Spagna il carico di allenamento veniva ridotto nei giorni precedenti alla partita".