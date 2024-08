Memorial Cairo, Vanoli, Godinho e Ventura ad Alessandria per la Primavera granata

L'allenatore della prima squadra granata ha presenziato al Moccagatta di Alessandria per assistere alla finale del memorial "Mamma e Papà Cairo"

Il Torino al Moccagatta di Alessandria sfida la Juventus nella finale del memorial "Mamma e Papà Cairo". A vedere questa partita, c'è naturalmente il presidente del Torino Urbano Cairo accompagnato da Davide Vagnati ed Emiliano Moretti. Per questo speciale evento sono arrivati però anche l'allenatore Paolo Vanoli, il suo vice Godinho e l'ex tecnico granata Gian Piero Ventura. Per i tifosi presenti ad Alessandria questa sera è stato possibile quindi salutare l'ex CT della Nazionale che ha scattato anche alcune foto e firmato autografi con alcuni sostenitori granata che ricordano il suo periodo trascorso all'ombra della Mole con l'Europa League come apice assoluto.