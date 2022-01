Milan, Maldini: “Pobega? È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto”

Le parole del direttore dell'area tecnica rossonera sul centrocampista granata

In occasione del meeting online dell'Associazione Italiana Milan Clubs, il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini è intervenuto sul mercato della società. Tra le domande che gli sono state poste, una attira l'attenzione del Torino perché riguarda il futuro di Tommaso Pobega , attualmente in maglia granata ma con la formula del prestito secco.

LE PAROLE - "È uno dei tanti ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile che ci ha dato un sacco di soddisfazioni - ha spiegato Maldini - È andato due anni in prestito in Serie B, poi allo Spezia e ora sta crescendo tantissimo al Torino. Sappiamo il valore della storia nostra e dei nostri ragazzi, è senza dubbio un giocatore che sta dimostrando di poter essere con noi, ma questo lo sapevamo già l’anno scorso. Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino". Per finire Maldini ha mandato un chiaro messaggio al Torino: "È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto".