Milinkovic-Savic ma cos’hai combinato!

Torna l'appuntamento con Controcorrente di Gino Strippoli: "Bastano due minuti all’Udinese per battere il Toro"

Facile e difficile parlare di questa partita vinta dall’Udinese sul Torino. E’ facile perché la battuta d’arresto dei granata è arrivata nei tempi di recupero quando tutti si erano convinti (almeno tra i granata) che la partita sarebbe finita in parità, un risultato più o meno giusto. E’ invece difficile da analizzare quando vedi un Toro che per tutta la partita subisce la prestanza fisica degli avversari, senza per altro trovare quasi mai il bandolo della matassa della gara. Eppure le azioni più belle e colorite sono state senza dubbio quelle granata e l’inizio era stato promettente per la squadra di Juric, con Vojvoda che dopo una cinquantina di secondi si involava in area bianconera per servire Sanabria e solo il disperato intervento di Becau salvava l’Udinese in angolo. Sembrava il solito Toro ma piano piano i ragazzi di Cioffi hanno preso le misure ai granata facendo valere la fisicità, che guarda caso è una delle caratteristiche del Toro di quest’anno. Uno scontro fisico che ha quasi sempre visto vincere i bianconeri di Udine mentre il solo Buongiorno, finché è rimasto in campo ha prevalso da grande centrale su ogni avversario. Questa è l’unica nota positiva di questa partita: la prestazione positiva del ragazzo cresciuto nel vivaio granata che ha dimostrato come possa reggere il confronto anche contro attaccanti potenti come Beto. Sicuramente bello lo schema su punizione battuta da Mandragora, con finta di Lukic e verticalizzazione per Brekalo, beccato in millimetrico fuorigioco. Ancora un azione da spettacolo impostata da Vojvoda, strepitoso il suo stato di forma, che parte in contropiede per dare a Brekalo un bel pallone in profondità, palla diretta in area con doppia finta di Zima e Sanabria per l’accorrente Singo che tira in velocità a colpo sicuro ma il portiere devia in angolo. Sicuramente per la velocità dell’azione avrebbe meritato ben altra sorte. Ecco, il Toro è tutto qui perché l’Udinese ha pressato i granata sin sulla trequarti mettendo in difficoltà l’impostazione dei granata.