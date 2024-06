Nazionali, Germania-Ungheria 2-0: per Horvath altra panchina

Al via il secondo turno della fase a gironi di Euro 2024 con il gruppo A che si è aperto con la sfida tra Germania e Ungheria. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa tedeschi che hanno vinto con un secco 2-0 firmato da Musiala e Gundogan. Si tratta quindi di una brutta notizia per la selezione magiara che ospita tra le sue fila anche un calciatore di proprietà del Torino come Krisztofer Horvath. Il trequartista classe 2002 non è stato di nuovo chiamato in causa dal suo CT - l'italiano ed ex Toro, Marco Rossi - come nella gara d'esordio contro la Svizzera. Seconda gara consecutiva in panchina quindi per Horvath che ha convinto Rossi a chiamarlo dopo una stagione positiva giocata in patria con la maglia del Kecskemeti. Ora l'Ungheria rischia di essere già quasi fuori visti gli zero punti raccolti in due giornate. In testa alla classifica c'è la Germania a quota 6 e questa sera si completerà il secondo turno con la sfida tra Scozia e Svizzera.