Nazionali, la Serbia sfida l’Inghilterra: Vanja verso una maglia da titolare

Serbia, Vanja in campo dal primo minuto: Ilic dovrebbe partire dalla panchina

Per questo esordio subito complicato contro gli inglesi, il CT Stojkovic pare intenzionato a schierare in campo dal primo minuto Milinkovic-Savic ma non Ilic. Il portiere del Toro scende quasi sempre in campo lui dal primo minuto per difendere i pali della nazionale serba, ad eccezione dell'ultima amichevole vinta 0-3 in Svezia, motivo per il quale è facile ipotizzare che stasera sarà ancora lui il portiere titolare per cercare di difendersi dagli attacchi dei numerosi e temibili attaccanti dell'Inghilterra come Harry Kane, Bukayo Saka Jude Bellingham e Phil Foden. Dovrebbe invece partire dalla panchina Ilic: il centrocampista granata deve sempre fare i conti con una nutrita concorrenza in mediana visto che ci sono anche altri importanti nomi come Sergej Milinkovic-Savic (fratello di Vanja ed ex mezzala della Lazio) e Sasa Lukic, ex centrocampista proprio del Torino. In questa partita odierna in cui la Serbia cercherà di fare punti contro una Nazionale tra le favorite per la vittoria finale come l'Inghilterra, servirà quindi il contributo di tutti e due i giocatori del Toro: Vanja per salvare la porta dei balcanici e anche Ilic - che se dovesse realmente partire dalla panchina - potrà comunque dare il suo supporto magari a gara in corso.