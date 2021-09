Nazionali, questa sera Polonia-Albania: Berisha in lizza per una maglia da titolare

Il portiere granata si contenderà una maglia da titolare con il laziale Strakosha, i due si sono spesso alternati

LA SITUAZIONE - L'Albania di Berisha è allenata dall'italiano Edoardo Reja che guida la selezione balcanica dal 2019. La sfida contro la Polonia di questa sera varrà per il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, che si giocheranno nell'inverno 2022. Le due squadre sono state inserite nel gruppo I e l'inizio dell'Albania è stato piuttosto buono con 6 punti ottenuti nelle prime 3 partite, frutto di 2 vittorie e una sola sconfitta. La gara di questa sera sarà molto interessante per le sorti del passaggio del turno in questo gruppo dato che Albania e Polonia sono le squadre più accreditate, insieme all'Ungheria, per raggiungere il secondo posto (l'ultimo utile per evitare l'eliminazione), Il primo posto, invece, sembra essere già assegnato all'Inghiltrra, almeno sulla carta. Berisha e compagni, dunque, questa sera cercheranno di fare risultato in terra polacca per proseguire al meglio il girone. Il portiere granata inoltre cercherà di impressionare Ivan Juric e lo staff del Toro per provare a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore anche in campionato.