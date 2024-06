Nazionali, Serbia-Inghilterra 0-1: Ilic salva su Bellingham, Vanja in panchina

Comincia male l'avventura della Serbia ad Euro 2024: nella prima gara del girone C è infatti arrivata una sconfitta per 0-1 contro l'Inghilterra, che segue un prepartita complicato con gli scontri in città che hanno visto coinvolti anche i tifosi serbi. A decidere questo match ci ha pensato il gol di Jude Bellingham al 13' del primo tempo. Tristezza quindi per due calciatori del Torino come Ivan Ilic e Vanja Milinkovic-Savic che sono incappati in questo scivolone nel primo impegno di questa rassegna continentale. Il portiere granata è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di questa partita perché a difendere i pali della Serbia ci ha pensato Rajkovic, estremo difensore del Maiorca. Il centrocampista del Toro invece è sceso in campo per la ripresa, sostituendo subito dopo l'intervallo il compagno Gudelj. Per Ilic si è trattato di un discreto secondo tempo nel quale è stato impegnato sia a cercare di impostare azioni offensive con l'obiettivo di superare la forte difesa inglese e tentare di trovare il gol del pari, sia nello schermare i temibili attaccanti britannici che sono stati molto pericolosi in ripartenza. Da segnalare un’ottima chiusura su Bellingham a negare il 2-0 agli inglesi. Il centrocampista granata ha rischiato anche un cartellino giallo per un intervento in ritardo su Harry Kane. Nel secondo tempo di questa sfida, infatti, la Serbia ha creato un buon numero di occasione riuscendo a portare anche qualche grattacapo alla retroguardia dell'Inghilterra ma senza sfondare e arrendendosi così alla sconfitta. Nell'altro match del girone è arrivato un pari per 1-1 tra Slovenia e Danimarca quindi ora la classifica vede queste due nazionali a quota 1 dietro all'Inghilterra prima con 3 lunghezze e in fondo la Serbia ancora ovviamente a 0. Il prossimo match per Ilic, Milinkovic-Savic e compagni sarà giovedì alle 15 contro la Slovenia.