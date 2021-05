Nicola vs D’Aversa: sfida salvezza tra due ex compagni di squadra

Il confronto tra due allenatori che sono molto amici dopo aver avuto delle esperienze in comune nella carriera da giocatori

Federico De Milano

Quella che andrà in scena domani sera all'Olimpico Grande Torino sarà una sfida molto importante in chiave salvezza perché potrebbe essere la partita utile al Toro per rilanciarsi dopo lo stop con il Napoli. L'avversario di turno per i granata sarà il Parma di Roberto D'Aversa. Il tecnico degli emiliani è un grande amico dell'allenatore del Torino Davide Nicola dato che i due hanno avuto esperienze in comune nella loro carriera da giocatori.

GIOCATORI - Davide Nicola e Roberto D'Aversa sono amici di vecchia data dato che sono stati compagni di squadra in ben due occasioni. La prima volta che i due condivisero lo spogliatoio fu nella stagione 2002/03 quando l'attuale tecnico granata si trasferì dal Genoa alla Ternana. Nella squadra umbra era già presente D'Aversa che allora giocava nella posizione di centrocampista. Nicola, che invece era un difensore, si trasferì in quella Ternana che militava nel campionato di Serie B. Quella stagione 2002/03 Nicola e D'Aversa la chiusero al settimo posto del campionato cadetto e l'estate seguente l'attuale tecnico del Parma passò al Siena per giocare in Serie A. Nella squadra toscana venne raggiunto di nuovo da Nicola un anno più tardi, nell'estate 2004. I due vissero così una seconda stagione da compagni di squadra nella massima serie ma poi, nell'estate 2005, Nicola si trasferì al Toro.

ALLENATORI - Nella carriera da allenatori i due si sono spesso scambiati elogi e complimenti che testimoniano la stima reciproca. Nicola e D'Aversa si sono affrontati 4 volte e hanno un bilancio perfettamente in equilibrio con due vittorie a testa. L'ultima volta che i due si sono fronteggiati risale allo scorso campionato quando il tecnico granata sedeva sulla panchina del Genoa. In quell'occasione D'Aversa rifilò una sonora lezione al collega amico dato che il suo Parma sconfisse 1-4 il Genoa in terra ligure. Domani però sarà una sfida diversa e molto più decisiva dove entrambi i tecnici si giocano una buona parte del futuro prossima delle loro squadre. Sarà importante dunque mettere da parte l'amicizia che c'è tra di loro perché, in seguito alla sconfitta di ieri del Benevento, il Parma avrà un'ultima occasione per provare una rimonta quasi impossibile ma il Toro avrà lo stesso bisogno di punti.