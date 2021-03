Nicolas Nkoulou compie gli anni: sono 31 per il difensoere granata

Nato a Yaoundé il 27 marzo 1990, compie oggi 31 anni Nicolas Nkoulou. Cresciuto calcisticamente nella Kadji Sports Academy, la stessa che ha formato giocatori come Samuel Eto’o, a novembre 2007 firma il suo primo contratto con il club...

Il 5 agosto 2017 passa al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato. Esordisce in maglia granata l'11 agosto 2017, nella gara interna di Coppa Italia contro il Trapani vinta dal Torino per 7-1. Il suo esordio in campionato avviene invece il 20 agosto 2017 contro il Bologna (1-1), mentre il 2 dicembre 2017 segna la sua prima rete in Italia, in occasione del pareggio interno per 1-1 contro l'Atalanta. Al termine della sua prima stagione in granata, viene eletto dai tifosi miglior giocatore del Torino per la stagione 2017-2018, vincendo anche il Toro News Award. Il 5 luglio 2018 il Torino esercita il diritto di riscatto, versando 3,5 milioni di euro nelle casse del Lione e acquisendo così in via definitiva il diritto alle prestazioni sportive di Nkoulou. Fino ad oggi il camerunense ha raccolto 128 presenze con il Toro e 6 reti.