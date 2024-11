Porte aperte prima del derby: Vanoli si aggrappa ai tifosi per scacciare la crisi

Nel momento più complicato della stagione il Toro si aggrappa ai suoi tifosi. Dopo diverse settimane di chiusura, le porte del Filadelfia tornano ad aprirsi alla vigilia del derby. I tifosi granata potranno dunque far sentire da vicino il calore alla squadra in vista di una gara molto sentita e che arriva nel peggior momento della stagione.

La sconfitta contro la Fiorentina ha portato ai primi segnali di insofferenza anche nei confronti della squadra. La contestazione non si è mai placata nei confronti del presidente Cairo, da sempre destinatario di svariati cori durante le partite del Toro. Nelle ultime settimane il malcontento si è allargato anche a Vagnati, contestato apertamente dopo un mercato deludente e le parole ritenute inopportune sul futuro di Adams. Contro la Fiorentina sono arrivati i primi cori di contestazione anche nei confronti della squadra, invitata a "tirare fuori le palle" già al rientro dagli spogliatoi prima del secondo tempo.

La carica dei tifosi per scacciare la crisi

Nel momento più difficile della sua gestione, Vanoli si aggrappa dunque al sostegno del popolo granata. La sconfitta contro la Fiorentina ha segnato un piccolo punto di svolta in negativo, con i primi cori di contestazione rivolti anche alla squadra. Una contestazione comunque molto lieve: all'invito a tirare fuori gli attributi si sono aggiunti cori di incoraggiamento in vista del derby. Il Toro, alle prese con i limiti di una rosa costruita male e con pesanti infortuni, si appoggerà dunque alla carica dei suoi tifosi per cercare di scacciare la crisi.