Prestiti Toro, Caccavo si ritaglia spazio in C ma deve crescere sul piano dei gol

Caccavo mette in archivio la prima stagione da professionista: il bilancio

Irene Nicola Redattore 10 giugno 2024 (modifica il 10 giugno 2024 | 12:01)

Luigi Caccavo ha messo in archivio la prima stagione tra i professionisti. Dopo aver salutato la Primavera di Scurto nello scorso giugno, l'attaccante granata classe 2004 si è diretto verso la Serie C per iniziare un nuovo percorso. Due le strade percorse da Caccavo, in prestito alla Pergolettese fino a gennaio e poi al Trento per la seconda metà di stagione.

Torino, Caccavo alla prima da professionista diviso tra Pergolettese e Trento — Nella prima parte di stagione alla Pergolettese, Caccavo ha raccolto complessivamente 13 presenze, venendo impiegato prevalentemente come punta centrale o in alternativa come seconda punta. Solo per un breve periodo tra settembre e ottobre, l'attaccante granata ha trovato la titolarità, dovendo invece accontentarsi del contributo dalla panchina nei restanti mesi. In totale ha raccolto 608', senza trovare tuttavia gol e assist. A gennaio Caccavo è stato richiamato alla base e girato al Trento, squadra che in Serie C milita nel girone A, lo stesso della Pergolettese. Nella nuova esperienza l'attaccante granata ha trovato più continuità nelle rotazioni raccogliendo 10 presenze, 7 delle quali da titolare, per un totale di 505' giocati, ma ancora senza gol all'attivo. Con il Trento, Caccavo ha raggiunto i playoff di Serie C, salutati dopo il confronto con l'Atalanta U23.

Torino, Caccavo si ritaglia il proprio spazio in Serie C ma deve crescere sul piano di gol e assist — Pur non risultando tra i titolarissimi di Pergolettese e Trento, Caccavo ha saputo ritagliarsi il proprio spazio in Serie C alla prima stagione da professionista con 24 presenze complessive. Un punto di partenza positivo per l'attaccante granata in una stagione che ha comportato comunque qualche difficoltà, come spesso accade alla prima da professionista. Lo si vede principalmente alla voce gol siglati, ferma a zero. Sicuramente è ancora presto per pensare a un futuro al Toro, Caccavo ha bisogno di fare esperienza e di crescere gradualmente. La logica sembrerebbe indicare un'altra esperienza in Serie C per trovare maggior fiducia e crescere sul piano di gol e assist.