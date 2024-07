Ricci a Pinzolo: “Il nuovo gioco può far divertire, ma qualche difficoltà c’è”

Il cambio di guida tecnica ha portato delle novità? Ti vedremo con compiti diversi?"Sì, sicuramente. Il gioco è diverso rispetto a quello dello scorso anno, è un gioco meno uomo contro uomo. Non so ancora se giocherò da mediano o da mezz'ala. Da mediano devo fare qualche diagonale in più, quindi qualche corsa intelligente in più. Ora, comunque, stiamo lavorando e stiamo assimilando le idee del mister".

Il gruppo come sta assimilando le nuove linee di pensiero?"Ci siamo messi tutti a disposizione, è un gioco che può far divertire noi e chi ci sta intorno. Qualche difficoltà c'è perché si cambia moltissimo rispetto agli scorsi anni. Nella prima partita ci sono state delle difficoltà, ma è del tutto normale".

La vicinanza del ritiro di Spiazzo sta portando tanti giovani della Primavera in questi giorni a Pinzolo: come li stai vedendo?"Mi hai dato del vecchio? (ride ndr). Sono in una fascia intermedia. Si stanno allenando forte, come è giusto che sia. Quando arrivi in Prima Squadra, vuoi dimostrare e vuoi alzare il livello. Il livello così si alza per tutti".

Che consigli li sta dando?"Consigli è una parola grossa. Può darli Duvan che ha qualche partita in più di me, non io. Comunque, cerco di guidarli in campo e devono divertirsi come tutti noi".