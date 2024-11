Ricci deve tornare decisivo per il bene del Toro

Il centrocampista toscano è in crisi di prestazioni dopo un ottimo inizio di stagione

Giacomo Stanchi Redattore 6 novembre - 20:01

Samuele Ricci è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione. L'ex Empoli si è distinto per la sua duttilità nel ruolo di mezzala e in quello di playmaker vero e proprio, tanto da aver attirato le attenzioni di Luciano Spalletti che gli affidato le chiavi del centrocampo azzurro. Nelle ultime partite, però, con il calo delle squadra lui non ha garantito la stessa qualità nelle prestazioni.

Il Torino ha bisogno del miglior Ricci — Una delle caratteristiche migliori di Samuele Ricci è la capacità di saper gestire il possesso sotto pressione, statistica che lo ha inserito tra i migliori al mondo nelle prime gare di questo campionato. Il centrocampista granata si è distinto in questa caratteristica anche in Nazionale, lo ha notato anche il CT del Belgio Domenico Tedesco: "Loro hanno iniziato fortissimo, creavano superiorità in mezzo con Ricci che si smarca benissimo centralmente".

Torino, l'assenza di Zapata e la responsabilità — Samuele Ricci sicuramente non è stato tra i migliori in campo nelle ultime sfide. Paolo Vanoli si aspetta molto da lui, soprattutto dopo l'infortunio di Duvan Zapata. “Sicuramente bisogna tirare fuori di più un po’ tutti, dobbiamo migliorare come ci chiede Vanoli sulla mentalità. Io mi dovrò prendere delle responsabilità in più, ma lo sapevo già", così il regista toscano ha chiosato al termine di Inter-Torino. Adesso, è arrivato il momento in cui deve dimostrare di poter e dover fare la differenza. Il Toro ha perso sei delle ultime sette gare, la prossima partita vede in programma il derby della Mole e c'è bisogno di dare una svolta alla stagione. Il Torino ha bisogno del miglior Ricci e lui può dimostrare di aver fatto un salto di qualità importante.