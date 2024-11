Ricci pre Juventus-Torino: “Commessi troppi errori, serve coraggio e personalità”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Juventus e Torino, valida per il dodicesimo turno del campionato di Serie A, il centrocampista granata Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire le sue sensazioni su questo derby. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vi siete parlati prima di questo derby visto il momento difficile? "Sì ci siamo confrontati, questa partita al di là del momento negativo è importante per tutto l'ambiente Toro e serve qualcosa in più rispetto alle altre partite".

Serve anche qualche errore in meno? "Gli errori fanno parte del gioco, noi ne abbiamo commessi troppi. Credo sia un problema di concentrazione e qualche volta secondo me anche un po' di paura, serve un po' di coraggio e anche prendersi responsabilità in più e personalità".

Ti senti questa responsabilità per il Torino?"L'infortunio di Zapata non deve essere un alibi perché purtroppo starà fuori a lungo e dobbiamo imparare a conviverci. Certi giocatori sono stati venduti però penso che i giocatori arrivati siano all'altezza, per il mister siamo tutti importanti e dobbiamo scendere in campo concentrati".