Roma-Torino 1-0 al 45′: i granata si fanno gol da soli

Il parziale all'Olimpico dopo i primi quarantacinque minuti

Alberto Giulini Vicedirettore 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 21:37)

Una serie di errori del Toro ha spianato la strada alla Roma, avanti di un gol all’intervallo. Padroni di casa in vantaggio al termine di una prima frazione in cui hanno gestito il possesso faticando però a creare occasioni nitide dalle parti di Vanja. Servirà un netto cambio di passo da parte del Toro, che per trenta minuti si è limitato a difendere l’area di rigore finendo per regalare un gol che ha dell'imbarazzante.

Le scelte: riposo per Vlasic, si rivede Gineitis — Vanoli cambia per due undicesimi la squadra schierata venerdì scorso contro il Como. Confermato in blocco il terzetto davanti a Milinkovic-Savic: ci sono Coco e Masina ai fianchi di Maripan. In mezzo al campo Gineitis fa rifiatare Vlasic e completa la mediana con Linetty e Ricci, che torna sul centrodestra. L'altra novità è sugli esterni: oltre a Lazaro c'è Vojvoda. In avanti spazio alla coppia Sanabria-Adams. Juric deve fare i conti con l'assenza di Dovbyk per febbre e sceglie Dybala come centravanti, supportato da Baldanzi e Pisilli.

Il primo tempo — È la Roma a gestire il possesso in avvio, trovando di fronte a sé un Toro chiuso a difesa della sua porta. I granata sono rinunciatari e non riescono a ripartire, affidandosi solo a qualche lancio lungo che si perde nel vuoto. Al 19’ è un errore clamoroso di Linetty e Masina a spalancare la strada a Dybala. Il polacco sbaglia un retropassaggio per Vanja, anticipato dall’argentino che da posizione defilata calcia verso la porta. Molto male nell’occasione Masina, che in maniera quasi comica sulla linea di porta finisce per insaccare lui la sfera. Juric può esultare ma i granata questo gol se lo sono fatti da soli. La reazione del Toro è inesistente e sono i guanti di Milinkovic-Savic a respingere un mancino potente di Angelino. Soltanto alla mezzora i granata iniziano ad alzare la pressione nella metà campo giallorossa, è bravo Svilar a fermare un colpo di testa di Maripan su calcio d’angolo. Ma non è abbastanza, le occasioni latitano e dopo un minuto di recupero si va all’intervallo con il Toro sotto di un gol.