Roma-Torino, perché sì e perché no: può essere la partita della svolta?

Quella dell'Olimpico di Roma può essere la partita della svolta per il Torino di Juric. I granata, a 5 punti di distacco dai giallorossi di Mourinho, li affronteranno nel posticipo delle 18:00 con la possibilità di avvicinarli sensibilmente in classifica. La Roma, reduce da un periodo non del tutto positivo in campionato, cerca riscatto e continuità. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento alla partita del Toro, torna il "perché sì e perché no": due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso la già citata Roma di José Mourinho.