Ruggiero Rizzitelli, l’uomo dei derby del 1995 compie oggi 54 anni

Decisive le sue doppiette nelle stracittadine di campionato di Serie A 1994-1995

Il 2 settembre 1967 a Margherita di Savoia nasceva Ruggiero Rizzitelli, attaccante del Torino dal 1994 al 1996. In granata conta 61 presenze e 30 gol. E' un periodo particolarmente prolifico della sua carriera, che si è distinto particolarmente per le sue prestazioni nei derby dell'annata 94/95, quando, con due doppiette contribuì a far vincere al Toro entrambe le stracittadine di campionato. La prima è datata 25 gennaio 1995 ed è Torino-Juventus 3-2; la seconda 9 aprile 1995, Juventus-Torino 1-2, gara che resta ancora oggi l'ultima vittoria in trasferta nel derby.