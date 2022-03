Salernitana, lesione al retto femorale per Coulibaly: salta il Torino

Il senegalese rischia di stare fuori sino al termine della stagione

La Salernitana perde i pezzi in vista del match con il Torino. Come riportato oggi dal "Mattino" infatti, Mamadou Coulibaly ha riportato una lesione al retto femorale, che non gli permetterà certamente di essere in campo per il match dell'Arechi del 2 aprile. Ma non solo, il senegalese rischia anche di saltare il resto della stagione. Il suo entourage ed il club valuteranno infatti la possibilità di procedere con un'operazione per pulire il tendine e permettere alla cicatrice di chiudersi meglio.