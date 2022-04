Salernitana-Torino 0-1, le reazioni social: “Rigore per il Toro. Infatti nevica”

I migliori tweet sulla partita vinta dal Torino contro la Salernitana: l'ironia dei tifosi sul primo rigore assegnato in campionato

Al Torino basta il minimo indispensabile per tornare a vincere dopo più di due mesi dall'ultima volta. Belotti firma un gol su rigore - il primo assegnato al Torino in questo campionato - che valgono una condanna quasi definitiva alla retrocessione per la Salernitana. Nonostante le difficoltà, i tifosi del Torino possono esultare: